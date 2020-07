Maldives : le bureau du président impliqué dans un cas de harcèlement sexuel contre la journaliste Rae Munavvar

ActualitésRédactrice en chef d’un quotidien de l’archipel, elle a été l’objet de demandes clairement déplacées de la part du directeur de la communication de la présidence de la République. Reporters sans frontières (RSF) condamne une atteinte choquante à la dignité de la journaliste et demande au président des Maldives d’intervenir pour que des sanctions appropriées soient prises. Cela fait près d’un an et demi qu’elle attend une réaction des autorités.