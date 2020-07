Sri Lanka : un photojournaliste malmené par un commissaire de police symbole des “années noires” pour les reporters

Actualités Le photojournaliste Akila Jayawardane a été menacé, malmené et a vu ses photos effacées par un policier réputé proche de l’actuel président de la République. Reporters sans frontières (RSF) condamne cet acte d'intimidation et appelle les autorités sri-lankaises à ne pas le laisser impuni. “Pourquoi tu me prends en photo ?