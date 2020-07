Les habitants d’un petit village malien terrorisés par une série de décapitations

Une série de meurtres non résolus terrorise la ville de Fana dans le sud du Mali depuis plus de deux ans. La ville située loin des points chauds djihadistes et des violences communautaires ne parvient pas à mettre la main sur les coupables de ces crimes. Les enquêteurs poursuivent des pistes allant de la vengeance aux rites de sorcellerie et les résidents locaux vivent la peur au ventre.