Les autorités camerounaises s'alarment de l’usage des réseaux sociaux

Au Cameroun, les ministres de la communication et des télécommunications ont organisé hier à Yaoundé une conférence de presse consacrée en partie à l’usage des réseaux sociaux. Ils disent avoir noté une propension à la désinformation systématique à travers la diffusion et le partage des fake news, les attaques personnelles, les rè-glements de compte, les atteintes à la vie privée et le non-respect du secret des correspondances. Pour analyser cela, Mohamadou Houmfa a joint à Yaoundé...