Les footballeurs professionnels demandent plus de reconnaissance au Sénégal

En phase de projet depuis le mois de septembre 2019, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal a tenu son assemblée générale élective le 11 juillet dernier. Les joueurs en activité, les anciens internationaux et les légendes comme Yatma Diop, El Hadj Diouf et Ferdinand Coly ont tous répondu présents. L'objectif : la reconnaissance, la réhabilitation du footballeur local et la défense des intérêts moraux et matériels.