Cameroun: le nouveau coronavirus sévit dans les prisons surpeuplées

Au Cameroun, le surpeuplement et les mauvaises conditions sanitaires dans de nombreuses prisons ont rendu les détenus vulnérables au COVID-19. La prison centrale de Yaoundé a été la plus touchée, selon les données. Plus de 31 détenus y sont morts depuis le 1er avril, a déclaré à l’agence Reuters un haut responsable de la prison.