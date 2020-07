La journaliste nigérienne Samira Sabou sera fixée sur son sort le 28 Juillet prochain

Au Niger, la journaliste et blogueuse Samira Sabou, arrêtée depuis plus d'un mois sur plainte du fils du président Issoufou Mahamadou, sera fixée sur son sort le 28 Juillet prochain. Le bureau du procureur a requis contre la jeune journaliste un mois de prison ferme et un million de franc d'amende.