La situation reste tendue à Bamako

Au Mali, la situation reste tendue après un weekend de tension et de violence à Bamako. Des manifestants réclamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keita ont saccagé des édifices publics et bloqué des routes et des ponts dans la capitale. Les violences ont fait au moins 15 morts et plusieurs leaders de la contestation sont aux arrêts. Bagassi Koura a joint Yaya Konaré, enseignant à l’Université de Bamako.