Les leaders de la contestation relâchés

Au Mali, les 3 leaders du M5 RFP arrêtés suite aux incidents de vendredi et samedi à Bamko ont été libérés. Issa Kaou N'Djim, Choguel Kokalla Maïga et l'imam Oumar Diarra étaient en détention au camp 1 de la gendarmerie. Au même moment les representants de la communauté internationale Minusma, UA,UE et CEDEAO ont échangé avec les responsables du M5 RFP pour une sortie de crise.