Brésil : comment la presse résiste aux pressions du “système Bolsonaro”

RapportsReporters sans frontières (RSF) dévoile le second volet d’une série de publications consacrée à la liberté de la presse au Brésil en 2020 et décrypte la stratégie mise en place par le président Bolsonaro et son entourage pour entretenir durablement la méfiance envers le travail des journalistes.Confronté à une grave crise politique et institutionnelle, lourdement affecté par la pandémie du coronavirus, le Brésil connaît un début d’année 2020 dramatique.