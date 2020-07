Le coronavirus fait payer un lourd tribut aux États-Unis

Avec plus de 3 millions de cas et plus de 137 000 décès, le coronavirus fait payer un lourd tribut aux États-Unis. Alors que le nombre de nouvelles infections ne cesse d'augmenter, les américains sont encouragés à porter le masque en public pour permettre le ralentissement de la propagation de la maladie. Kane Farabaugh de la VOA fait le point.