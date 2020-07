11 morts tués par balles devant la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko

Au Mali, le nouveau bilan des victimes est de 11 morts tués par balles devant la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko. La communauté internationale appelle au calme et rencontre les responsables du M5 RFP. La situation reste tendue à Bamako, où des pneus ont été brûlés et des barricades dressées et l'administration est paralysée.