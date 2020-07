Mali. La mort d’au moins 11 personnes lors des manifestations du week-end doit faire l’objet d’une enquête indépendante

À la suite de la mort de 11 personnes et des blessures occasionnées à au moins 80 autres au cours de manifestations réprimées au Mali les 10 et 11 juillet, Samira Daoud, directrice pour l’Afrique de l’Ouest et Afrique centrale à Amnesty International, a déclaré :