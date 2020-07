L'imam Mahmoud Dicko explique le sens du combat qu'il mène

Après que quatre personnes ont été tuées lors d'affrontements entre Bamako et les forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles, le chef de la manifestation et l'imam Mahmoud Dicko appellent à la "retenue" et à la poursuite du mouvement de protestation "dans la dignité, le calme et le respect d'autrui".