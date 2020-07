Elections américaines 2020 : huit recommandations pour protéger la liberté de la presse

ActualitésEn réponse aux attaques qu’a subi la presse libre ces dernières années aux Etats-Unis et à l’approche des élections américaines, Reporters sans frontières (RSF) adresse huit recommandations aux comités républicains et démocrates, aux candidats à l’élection présidentielle et aux candidats au Congrès.Pour les fondateurs des Etats-Unis, la presse libre constituait un pilier de la démocratie américaine.