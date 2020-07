Acquis au président Duterte, le parlement philippin enterre le groupe audiovisuel ABS-CBN

ActualitésUne commission de la Chambre des représentants a rejeté la demande d’émission d’une nouvelle licence de diffusion pour le principal diffuseur de radio et de télévision de l’archipel. Reporters sans frontières (RSF) dénonce un vote qui restera dans l’histoire comme une violation édifiante de la constitution philippine, et appelle à riposter en rejoignant la coalition #HoldTheLine. Les écrans de télévision vont rester noirs, et les radios muettes.