Cameroun : Des civils sont forcés d’assurer des gardes de nuit

Listes des civils contraints par les militaires à la garde de nuit, collées sur un mur au marché de Mozogo, dans la région de l'Extrême-Nord, au Cameroun. Vers le bas de chaque feuille, sous la liste des noms, figurent ces instructions données par les autorités locales : « Nous prions chaque responsable du groupe et chaque militaire présent au poste de bien vouloir appeler et vérifier celui qui est présent et absent enfin de punir ce dernier. Le départ au poste à 18h00 et la sortie du poste à 4h00. » Avril 2020. © 2020 Privé (Nairobi) – À Mozogo, dans la région de…