Les Indiens d’Amérique sont parmi les communautés les plus pauvres des Etats-Unis. Le taux de chômage dans les réserves est très élevé.Avec la pandémie du coronavirus qui frappe les Amérindiens de manière disproportionnée, la combinaison de tous ces facteurs a rendu la vie encore plus difficile, en particulier pour les personnes de la réserve des Navajos. Parmi les 175 mille habitants, plus de 7 mille 800 ont été contrôlés positifs à la maladie Covid-19, dont beaucoup de personnes âgées.