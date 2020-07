OMS : Les Etats-Unis formalisent leur retrait

Les Etats-Unis ont confirmé avoir officiellement notifié l'ONU du retrait américain de l'OMS, accusée par Washington d'avoir tardé à réagir face à la pandémie du nouveau coronavirus. Le président Donald Trump et son administration ont agressé l'OMS à plusieurs reprises pendant des mois et ont menacé de rompre les liens avec l'organisation. Les États-Unis ont signalé environ 3 millions de cas de COVID-19 avec plus de 130 000 décès, selon l'Université Johns Hopkins.