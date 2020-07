Mort d'Amadou Gon Coulibaly: comment les Ivoiriens ont réagi

Amadou Gon Coulibaly, l’un des plus fidèles compagnons d’Alassane Ouattara, également premier ministre ivoirien et candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre prochain est décédé ce 08 juillet à Abidjan. Le lion comme on le surnommait est rentré en Côte d'Ivoire, il y a tout juste une semaine après un séjour de deux mois en France pour des raisons de santé. Une disparition qui plonge la Côte d'Ivoire et le régime d'Abidjan dans une position délicate à...