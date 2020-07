À Bahreïn, deux hommes risquent d’être exécutés

Click to expand Image Mohamed Ramadan (à gauche, regardant son jeune fils) et Hussein Ali Moosa (à droite). © Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) « Je m’appelle Mohamed Ramadan. J'ai été condamné à mort.… Je veux que ma voix soit entendue par ceux qui croient aux principes de justice et d'égalité… Je suis innocent du crime dont je suis accusé, et j’ai été soumis à un simulacre de procès. Ma mort sera illégale, et pourtant, elle a été [ordonnée] par la loi. » C’est ce qu’a déclaré Mohamed Ramadan dans un message laissé sur le téléphone portable de sa femme, et dont il a souhaité…

