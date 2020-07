Carnet de santé: premier essai clinique du vaccin contre la COVID 19 en Afrique du Sud

La pandémie de coronavirus est encore loin d’être endiguée, et depuis la propagation du virus, les scientifiques du monde entier travaillent pour mettre au point une solution vaccinale en un temps record. Plus de 200 candidats vaccins par divers laboratoires sont actuellement à l'étude à travers le monde, selon l’OMS, et une vingtaine d’essais cliniques sont en cours, notamment en Europe, en Amérique et en Afrique. Un essai clinique, ou étude clinique, est une étude effectuée sur...