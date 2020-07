Négociations avec les séparatistes anglophones: l'analyse d'Edmond Kamguia

Au Cameroun, les médias et des lanceurs d’alerte font état des négociations entre le gouvernement et des leaders séparatistes anglophones en détention. Des négociations qui viseraient à obtenir un cessez-le-feu dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, théâtre d’un sanglant conflit armé depuis 4 ans. Le ministre de la Communication a réagi par un communiqué. Sans dé-mentir la tenue des discussions, il affirme que les informations propagées sur les réseaux sociaux « ne sont...