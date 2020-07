États-Unis : L’Alabama néglige des moyens d’améliorer la santé des jeunes

(Washington) – L’État américain d’Alabama ne remplit pas son obligation d’adopter des politiques de nature à améliorer les perspectives des jeunes en matière de santé, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Malgré l’impact positif que les vaccinations à l’adolescence et les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle peuvent avoir afin d’améliorer la situation dans le domaine de la santé aux États-Unis, les politiques suivies dans l’Alabama ont pour effet de restreindre l’accès à l’information sur la santé sexuelle et reproductive et, en conséquence, de nombreux…

