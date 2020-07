Tunisie : Deux hommes condamnés à deux ans de prison pour homosexualité

Click to expand Image © 2018 Human Rights Watch (Beyrouth) – Un tribunal tunisien a condamné deux hommes accusés de sodomie à deux ans de prison le 6 juin, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Cette sentence viole leurs droits à la vie privée et à la non-discrimination, dont ils devraient pouvoir bénéficier en vertu du droit international et de la Constitution tunisienne de 2014. La police a également tenté de soumettre les accusés à un examen anal, manifestement en vue de fournir des « preuves » de leur homosexualité. Le 3 juin, la police a arrêté les deux hommes, tous deux âgés…