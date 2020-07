Six soldats et deux civils tués dans une attaque dans l'Est de la RDC

Six soldats et deux civils ont été tués, et neuf personnes blessées vendredi dans l'attaque d'une position militaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon un bilan définitif annoncé lundi par l'armée.



