Les femmes font face à un risque accru de violences liées au Covid-19

Les situations de confinement liées a la pandémie de Covid-19 peuvent accroitre non seulement le sentiment d'isolement, mais aussi le risque de violences à l'égard des femmes. © 2020 Ojima Abalaka pour Human Rights Watch (New York, le 3 juillet 2020) - Les gouvernements devraient agir plus fermement pour empêcher les violences faites aux femmes dans le cadre des situations de confinement liées a la pandémie de Covid-19, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch dans un rapport adressé à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes. Ce…