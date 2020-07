L’Ouganda ouvre ses portes aux réfugiés congolais

L’Ouganda ouvre ses frontières à des milliers de réfugiés fuyant l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Les réfugiés étaient bloqués depuis fin mai dans une zone reculée et inaccessible du territoire de Mahagi, à cause de la pandémie de Covid 19.