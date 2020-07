WAFO | Washington Forum : Etats-Unis : une campagne en pleine pandémie

La campagne se tient alors que les Etats-Unis continuent d’être le pays le plus touché par la pandémie de Covid 19. A quelques semaines des conventions républicaine et démocrate, la gestion de la pandémie, l’économie et la question raciale semblent dominer les débats. Le président Trump compte sur une base loyale, malgré des sondages qui ne lui semblent pas favorables, alors que Joe Biden espère s’ériger en rassembleur. Comment la pandémie de Covid 19 et ses conséquences sur l’économie...