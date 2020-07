Mozambique : RSF et plusieurs organisations saisissent l’ONU sur la disparition forcée d’un journaliste depuis trois mois

ActualitésReporters sans frontières (RSF) et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et de la liberté de la presse s’adressent aux Nations unies pour demander l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale sur l’inquiétante disparition d’un journaliste dont les proches sont sans nouvelle depuis trois mois.Où est Ibraimo Mbaruco ?