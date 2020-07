Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani renforce son pouvoir

En Mauritanie, le chef de l’État Mohamed Ould Ghazouani semble profiter d’un état de grâce prolongé. Analystes et opposants s’accordent pour dire que le président assoit son pouvoir par le parti le plus puissant du pays et à travers de profonds changements dans l’Administration territoriale et les forces armées.