Amnesty appelle les autorités congolaises à libérer le général Mokoko

Amnesty International appelle les autorités congolaises à libérer de toute urgence et sans conditions, le général Jean-Marie Michel Mokoko et cinq autres prisonniers d’opinion. Eric Manirakiza a joint à Dakar, Fabien Offner, chercheur au bureau d’Amnesty pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.