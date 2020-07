Explosion mortelle dans une raffinerie sud-africaine

Une explosion survenue jeudi à la raffinerie sud-africaine d'Astron Energy au Cap a tué au moins deux personnes et en a blessé plusieurs autres, a déclaré à Reuters une source qui travaille à l'usine. "A ma connaissance, il y a eu deux morts et de nombreux blessés", a déclaré la source sous couvert d'anonymat. Une porte-parole de l'entreprise n'a pas répondu immédiatement aux appels, et les pompiers ont renvoyé toutes les questions à Astron...