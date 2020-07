Djibouti : Respecter les droits du pilote de l’armée de l’air emprisonné

Une femme passe devant des vendeuses de rue dans la ville portuaire de Djibouti, capitale de la République de Djibouti qui est située dans la Corne de l'Afrique, à l'est de l'Éthiopie et face au golfe d'Aden. © 2015 AP Photo/Mosa'ab Elshamy (Nairobi, le 2 juillet 2020) – Les autorités de Djibouti devraient enquêter de manière impartiale sur les allégations de mauvais traitements infligés à un ancien pilote des forces aériennes placé en détention, et veiller au respect de ses droits à une procédure régulière, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités…