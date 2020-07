Accord sur un fonds de 19 millions de dollars pour indemniser des victimes d'Harvey Weinstein

Les femmes harcelées ou agressées alors qu'elles travaillaient pour Harvey Weinstein et sa société de production devraient bientôt pouvoir être indemnisées, suite à un accord censé mettre fin à deux actions en justice et annoncé mardi par la procureure de l'Etat de New York.