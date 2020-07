Des chefs d’Etat du G5 Sahel se réunissent avec Macron

A Nouakchott, les chefs d’Etat du G5 Sahel se réunissent en présence du Français Emanuel macron et du chef du gouvernement espagnol. La chancelière allemande et le secrétaire général de l’ONU participent par vidéo conférence. Le G5 Sahel veut surtout stopper la recrudescence des attaques djihadistes notamment dans la zone dite des trois frontières et impliquer davantage les partenaires internationaux dans la guerre contre le terrorisme au Sahel. A Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.