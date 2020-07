Afghanistan : Insuffisance des efforts des talibans relatifs aux droits humains

Click to expand Image Deux enfants afghans marchent sur une route gardée par des membres de l’Unité rouge des talibans, dans la province de Laghman, à l’est de Kabul, le 13 mars 2020. © 2020 Jim Huylebroek/The New York Times/Redux (New York, le 30 juin 2020) – En dépit des réformes qu’ils affirment avoir effectuées, les talibans ont fortement restreint les droits dans les zones qu’ils contrôlent en Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. De nombreux habitants ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas critiquer ou remettre en question les actions des talibans,…