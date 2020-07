La conférence sur la Syrie devrait viser un système d'aide humanitaire respectueux des droits

Click to expand Image Des agents de la santé supervisent les mesures de désinfection de rues à Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, afin d’empêcher la propagation du coronavirus, le 24 mars 2020. © 2020 AP Photo/Baderkhan Ahmad Le début de la phase ministérielle de la quatrième Conférence de Bruxelles sur « l'avenir de la Syrie et de la région» offre aux pays donateurs une occasion importante de soutenir les efforts humanitaires en Syrie et dans les pays voisins. Mais pour que leur aide soit efficace, au-delà des contributions financières, les donateurs devraient élaborer un plan pour…