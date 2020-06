Bélarus. Les droits humains sont attaqués de toutes parts à l’approche de l’élection présidentielle

Les autorités bélarussiennes doivent mettre un terme à la répression exercée contre les opposant·e·s politiques, les militant·e·s et les détracteurs, et respecter pleinement, protéger, promouvoir et réaliser les droits fondamentaux de toutes et tous dans la course à l’élection présidentielle prévue le 9 août, a déclaré Amnesty International le 25 juin 2020. Dans une déclaration intitulée Belarus: Growing Crackdown on Human Rights ahead of Presidential Election, elle dénonce la vague de représailles visant les opposant·e·s politiques, les militant·e·s, les détracteurs et les médias indépendants.