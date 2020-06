La présidence allemande de l’UE doit être l’occasion de renforcer la liberté de la presse

ActualitésL’Allemagne prendra la présidence tournante du Conseil de l’UE pour six mois à partir du 1er juillet. A cette occasion, Reporters sans frontières (RSF) demande à Berlin d’utiliser ce rôle pour défendre la sécurité des journalistes, prendre des mesures contre l’érosion de l’État de droit et soutenir le secteur des médias durement touché par la crise du coronavirus.La crise du coronavirus a mis en lumière à la fois l’importance d’avoir des informations fiables et le rôle crucial des médias indépendants, mais elle a aussi montré leur fragilité.