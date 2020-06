La question raciale dans les médias

Wanda Lloyd est rédactrice en chef à la retraite, ancienne professeure agrégée et ancienne présidente du Département de journalisme de la Savannah State University en Georgie. Géorgie. Dans son livre “Coming Full Circle : From Jim Crow to Journalism”, elle aborde la question raciale dans les médias et d'autres préjugés qu'elle a rencontrés au cours de sa carrière, ayant été le plus souvent la seule femme noire en salle de rédaction.