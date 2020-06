En Guinée, les victimes d’expulsions forcées draconiennes demandent justice

Les gravats de maisons démolies dans le quartier Dar-Es-Salam de Conakry, la capitale de la Guinée, le 8 juin 2019. © 2019 Human Rights Watch. Plus d'un an après avoir perdu leur logement, des milliers de victimes d'expulsions forcées draconiennes en Guinée n'ont toujours pas reçu d'indemnisation, de nouveaux logements ou toute autre forme de dédommagement. Entre février et mars 2019, le ministère guinéen de la Ville et de l'Aménagement du territoire a supervisé une série de démolitions dans les quartiers de Kaporo-Rails, Kipe 2 et Dimesse de Conakry, la capitale…