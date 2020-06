Canada : Rapatrier les suspects de l’EI et leurs familles de Syrie

Le Canada ne prend pas les mesures adaptées pour aider et rapatrier des dizaines de Canadiens détenus illégalement dans des conditions déplorables pour leurs liens présumés avec l’État islamique (EI, ou Daech) dans le nord-est de la Syrie, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement devrait rapatrier rapidement tous ses ressortissants détenus sur place, aux fins de réadaptation, réintégration et, le cas échéant, de poursuites judiciaires. 29 juin 2020 “Bring Me Back to Canada” Plight of Canadians Held in Northeast Syria for Alleged ISIS Links …