Cinq femmes métisses congolaises portent plainte contre la Belgique

Cinq femmes métisses nées dans les territoires sous domination coloniale ont assigné l’Etat belge en justice pour crimes contre l’humanité. En mars 2018, la chambre des Représentants de Belgique a reconnu la ségrégation et la politique d’enlèvement forcés dont ont été victimes les métisses à cette époque. Eric Manirakiza a joint à Bruxelles, Assumani Budagwa, auteur de l'ouvrage "Noirs-Blancs, Metis – La Belgique et la ségrégation des Métis du Congo belge et Rwanda-Urundi"