Pénurie de médicaments au Soudan

Alors que le Soudan lutte déjà contre des cas d’infection au coronavirus de plus en plus croissants, le pays est aux prises avec des pénuries aiguës de médicaments à une époque où il est confronté à des difficultés économiques. Les prestataires de soins de santé ont signalé le manque de médicaments de base dans les pharmacies et les hôpitaux, tandis que les patients souffrant de maladies graves ne savent plus à quel saint se vouer.