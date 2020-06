Afrique du sud: 1er essai en Afrique d’un vaccin contre le coronavirus

Le 1er essai en Afrique d’un vaccin contre le Covid-19 a débuté hier à Soweto, en Afrique du sud. Il a été développé par l’université Oxford et a déjà a été testé sur 4 000 personnes en Grande-Bretagne. C’est l’un des six vaccins les plus avancés dans les différentes étapes de tests. L’Afrique du sud est le pays le plus touché du continent avec quelques 112 000 infections et 2 200 morts.