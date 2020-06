Paul Biya, l'inamovible président camerounais, sous pression sur les droits humains

En proie à des crises sécuritaire et politique, embarrassé par des bavures militaires, le Cameroun de l'indéboulonnable Paul Biya se retrouve contraint de lâcher du lest sous l'intense pression des défenseurs des droits humains, de l'ONU et d'alliés autrefois moins regardants.