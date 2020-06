La France devrait redoubler d’efforts contre la violence dans le monde du travail

« Ensemble, gouvernements et partenaires sociaux, nous disons NON à la violence et au harcèlement et OUI à la construction d’un monde du travail meilleur. » Tels sont les propos tenus l’an dernier par la ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, lorsque l’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté des normes internationales pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La France, qui a joué un rôle considérable dans la négociation de la Convention de l’OIT sur la violence et le harcèlement (C190), a été parmi les premiers pays à s’engager à ratifier…