Minute Eco: Risque de dislocation de la CEDEAO à cause de l'ECO

Le Niger avertit que la CEDEAO pourrait se disloquer en cas d’adoption unilatérale et prématurée de l'ECO par l’UEMOA. L'économie mondiale cumulera plus de 12.000 millards de dollars de perte en 2020 et 2021. Washington veut imposer des taxes punitives supplémentaires sur les produits européens.