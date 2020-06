Campagne mondiale en faveur de la paix en territoire camerounais

Au Cameroun les agents humanitaires et de santé ont salué les appels des Prix Nobel de la paix et d’anciens chefs d'État en faveur d'un cessez-le-feu COVID-19 dans les régions anglophones. Les combats entre les militaires et séparatistes ont contraint à la fuite plus d'un millier d’agents de santé et de secouristes, ce qui met encore plus en danger des dizaines de milliers de malades. Le Cameroun a confirmé plus de 12 300 infections et 309 décès dus au coronavirus.